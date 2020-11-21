«Зенит» готовит два громких трансфера, Роналду задумался о возвращении в «Реал», а Гвардиола отказал двум топ-клубам – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какие футболисты могут перейти в «Зенит», что задумал Криштиану Роналду, и каким клубам перед продлением контракта с «Манчестер Сити» отказал Хосеп Гвардиола. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду задумался о возвращении в «Реал»

Роналду подумывает о возвращении в мадридский «Реал» и, со своей стороны, готов предпринять для этого некоторые шаги. С момента ухода из стана «сливочных» в 2018 году Криштиану из своих бывших партнёров общался только с Марсело. Теперь звёздный португалец готов восстановить мосты, которые ранее были сожжены. В предыдущих выпусках рубрики слухов мы сообщали, что «Ювентус» может рассмотреть вариант с продажей Роналду из-за высокой заработной платы игрока на фоне экономического кризиса из-за пандемии.

Месси склоняется к уходу из «Барселоны»

Слухи продолжают возникать вокруг будущего не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси. На неделе по прилёту из расположения сборной Аргентины звёздному форварду «Барселоны» устроили допрос сотрудники налоговой службы прямо в аэропорту. По слухам, эта ситуация огорчила Месси. Учитывая весь негатив в свой адрес, Лионель по-прежнему склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с «сине-гранатовыми» и покинуть клуб летом на правах свободного агента.

«Зенит» готовит два громких трансфера

В последнее время «Зенит» не впечатляет фанатов своей игрой и результатами. В питерском клубе наверняка уже сейчас активно думают об усилении состава на вторую часть сезона. Пресса связывает «сине-бело-голубых» с двумя достаточно громкими именами. Первое из них – Джесси Лингард из «Манчестер Юнайтед». Сульшер почти не использует футболиста, и он надеется сменить клуб посреди сезона ради получения игровой практики. Второе имя – Халк. На неделе появилась информация, что «Зенит» готов предложить своему экс-футболисту зарплату вдвое выше, чем предлагает «Порту».

Вместе с тем несколько дней назад в СМИ писали о том, что в руководстве «Зенита» было принято решение по судьбе Артёма Дзюбы, угодившего в громкий скандал. Боссы питерцев решили не отказываться от Дзюбы, и он продолжит выступать за «сине-бело-голубых».

«Арсенал» больше не отпустит Обамеянга в сборную Габона

В начале недели Пьер-Эмерик Обамеянг через свои аккаунты в социальных сетях рассказывал подписчикам о проблемах, с которыми столкнулась делегация сборной Габона по прилёту в Гамбию. Команду долго не выпускали из аэропорта, и футболистам приходилось спать прямо там. Это не первая серьёзная организационная проблема в африканской конфедерации футбола. В лондонском «Арсенале» настроены больше не отпускать Обамеянга в расположение национальной команды, чтобы не подвергать его рискам, если верить слухам.

Гвардиола отказал двум топ-клубам

Буквально несколько дней назад Хосеп Гвардиола заключил новый контракт с «Манчестер Сити», что положило конец всем спекуляциям по поводу будущего испанского тренера. Тем не менее, пресса напоследок сообщила о том, что у Гвардиолы были конкретные предложения от двух европейских топ-клубах. Видеть Хосепа в своих рядах хотели «ПСЖ» и «Ювентус», однако испанец предпочёл остаться на «Этихад Стэдиум».