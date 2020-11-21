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​Соболев, скорее всего, будет прооперирован

21 Ноября 2020, 21:39,

Global Look Press

Форвард «Спартака» Александр Соболев, скорее всего, перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом журналистам рассказал глава департамента по коммуникациям московского клуба Антон Фетисов.

Соболев уже прибыл в Рим. Окончательное решение о том, нужна ли игроку операция, будет принято в понедельник по итогам обследования.

Напомним, Соболев имеет проблемы с коленом. Эти проблемы помешали нападающему сыграть в матче национальных сборных России и Сербии в Лиге наций посреди недели.

Александр Соболев забил шесть голов в тринадцати матчах за «Спартак» в текущем сезоне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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