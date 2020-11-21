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Мещеряков: «Я остаюсь в «Локомотиве»

21 Ноября 2020, 21:17,

ФК "Локомотив"

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, останется ли он на этой должности.

«Конечно!» - ответил Мещеряков ТАСС.

Мещеряков подчеркнул, что информация о его уходе с поста заместителя гендиректора РЖД не имеет никакого отношения к футбольному клубу.

В субботу «Локомотив» на своём поле в численном меньшинстве обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Антон Миранчук, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Три очка позволили «Локомотиву» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Анатолий Мещеряков
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