Мещеряков: «Я остаюсь в «Локомотиве»

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, останется ли он на этой должности.

«Конечно!» - ответил Мещеряков ТАСС.

Мещеряков подчеркнул, что информация о его уходе с поста заместителя гендиректора РЖД не имеет никакого отношения к футбольному клубу.

В субботу «Локомотив» на своём поле в численном меньшинстве обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Антон Миранчук, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Три очка позволили «Локомотиву» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» сыграет на выезде против грозненского «Ахмата».