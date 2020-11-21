Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Семак может оставить Ловрена капитаном «Зенита» вместо Дзюбы

21 Ноября 2020, 19:16,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу капитанской повязки в команде. После попадания в громкий скандал с интимными фото и видео Артём Дзюба в двух матчах не был капитаном, передав эти функции защитнику Деяну Ловрену.

«Оставить Ловрена капитаном до конца года? Посмотрим. В прошлой игре мы выиграли, проведя хороший матч. Зачем что-то менять?» - сказал Семак журналистам на пресс-конференции после ничьей с «Ахматом» со счётом 2:2.

Добавим, что Деян Ловрен перебрался в «Зенит» летом. Ранее хорват защищал цвета «Ливерпуля» и стал чемпионом Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак, Деян Ловрен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
jUMPER
21 Ноября 2020, 21:03

Команде остро не хватает эмоций, а наш тренер не в состоянии дать этих эмоций, он сам стоит на бровке, как сонный....))) Кто же на поле может зажечь игроков, пока такого человека не видно...

1
ингерман
21 Ноября 2020, 19:27

ай тут все поняцно как ясен-пень.. пришла указивка сверху по-тихому слиц кулацкий элемент .. желательно куды-ниц в сибирь.. )))

0
Super fanat
21 Ноября 2020, 19:29

Это понятно, что Дзюба - посмешище, но игроков его уровня на эту позицию в Зените нет и близко.

0
Super fanat
21 Ноября 2020, 19:27

"Зачем что-то менять?» - сказал Семак журналистам на пресс-конференции после ничьей с «Ахматом» со счётом 2:2."
Действительно, зачем, результат же всех устраивает, видимо.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола