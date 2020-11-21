​Семак может оставить Ловрена капитаном «Зенита» вместо Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу капитанской повязки в команде. После попадания в громкий скандал с интимными фото и видео Артём Дзюба в двух матчах не был капитаном, передав эти функции защитнику Деяну Ловрену.

«Оставить Ловрена капитаном до конца года? Посмотрим. В прошлой игре мы выиграли, проведя хороший матч. Зачем что-то менять?» - сказал Семак журналистам на пресс-конференции после ничьей с «Ахматом» со счётом 2:2.

Добавим, что Деян Ловрен перебрался в «Зенит» летом. Ранее хорват защищал цвета «Ливерпуля» и стал чемпионом Англии.