​Семак может оставить Ловрена капитаном «Зенита» вместо Дзюбы

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21 Ноября 2020, 19:16,
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу капитанской повязки в команде. После попадания в громкий скандал с интимными фото и видео Артём Дзюба в двух матчах не был капитаном, передав эти функции защитнику Деяну Ловрену.
«Оставить Ловрена капитаном до конца года? Посмотрим. В прошлой игре мы выиграли, проведя хороший матч. Зачем что-то менять?» - сказал Семак журналистам на пресс-конференции после ничьей с «Ахматом» со счётом 2:2.
Добавим, что Деян Ловрен перебрался в «Зенит» летом. Ранее хорват защищал цвета «Ливерпуля» и стал чемпионом Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак, Деян Ловрен
Команде остро не хватает эмоций, а наш тренер не в состоянии дать этих эмоций, он сам стоит на бровке, как сонный....))) Кто же на поле может зажечь игроков, пока такого человека не видно...
ай тут все поняцно как ясен-пень.. пришла указивка сверху по-тихому слиц кулацкий элемент .. желательно куды-ниц в сибирь.. )))
Это понятно, что Дзюба - посмешище, но игроков его уровня на эту позицию в Зените нет и близко.
"Зачем что-то менять?» - сказал Семак журналистам на пресс-конференции после ничьей с «Ахматом» со счётом 2:2."
Действительно, зачем, результат же всех устраивает, видимо.