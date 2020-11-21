Мешков сдал сомнительный тест на коронавирус

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21 Ноября 2020, 00:31,
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В двух матчах пятнадцатого тура российской Премьер-лиги произошли замены судей.
Как сообщает пресс-служба РФС, изменения связаны с сомнительными результатами тестов на коронавирус российских арбитров. Вместо Виталия Мешкова матч «Ротор» – «Урал» обслужит Владимир Москалёв, вместо Василия Казарцева в качестве VAR будет работать Евгений Турбин.
В матче «Рубин» – «Ростов» Москалёва в роли VAR заменит Сергей Карасёв.
Матч между «Ротором» и «Уралом» состоится завтра, 21 ноября. А «Рубин» в этот же день примет на своём поле «Ростов».
После четырнадцати туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Виталий Мешков, Василий Казарцев