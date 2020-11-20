​Павлюченко: «Карпин выгнал меня в «Тоттенхэм», сказал: «Ты у меня играть не будешь»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в «Коммент.Шоу» рассказал о своём переходе из «Спартака» в «Тоттенхэм» в 2008 году. Павлюченко подтвердил, что тогдашний спортивный директор «красно-белых» Валерий Карпин уговаривал его перейти в английский клуб.

«Он меня выгнал. Почему я не хотел переходить? Наверное, какая-то боязнь была. Семья, ребёнок маленький, переезд, Англия, язык, менталитет… Спасибо Карпину, который сказал: «Ты у меня играть не будешь. Дуй отсюда».

Карпин сказал, что сам играл в Европе, сказал, что я не пожелаю. А в конце сказал: «У нас есть Веллитон, ты же знаешь» (улыбается)», - сказал Павлюченко.