​Павлюченко: «Карпин выгнал меня в «Тоттенхэм», сказал: «Ты у меня играть не будешь»

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20 Ноября 2020, 19:15,
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в «Коммент.Шоу» рассказал о своём переходе из «Спартака» в «Тоттенхэм» в 2008 году. Павлюченко подтвердил, что тогдашний спортивный директор «красно-белых» Валерий Карпин уговаривал его перейти в английский клуб.
«Он меня выгнал. Почему я не хотел переходить? Наверное, какая-то боязнь была. Семья, ребёнок маленький, переезд, Англия, язык, менталитет… Спасибо Карпину, который сказал: «Ты у меня играть не будешь. Дуй отсюда».
Карпин сказал, что сам играл в Европе, сказал, что я не пожелаю. А в конце сказал: «У нас есть Веллитон, ты же знаешь» (улыбается)», - сказал Павлюченко.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Тоттенхэм, Валерий Карпин, Роман Павлюченко