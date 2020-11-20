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​Павлюченко: «Кокорин попал не в ту команду»

20 Ноября 2020, 18:36,

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Бывший футболист российской сборной Роман Павлюченко в «Коммент.Шоу» высказался по поводу форварда Александра Кокорина.

В летнее трансферное окно Кокорин стал игроком «Спартака» на правах свободного агента. В восьми матчах за «красно-белых» Александр забил лишь один гол, причём с пенальти.

«Кокорин – сильный футболист. У него всё есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, что если вернуть его сейчас в «Зенит», он будет забивать через игру. Бывает такое. Вот Смолов в «Локомотиве», например. Тоже не его команда», - сказал Павлюченко.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Роман Павлюченко
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