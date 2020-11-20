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Спортивный директор «Тамбова» допускает снятие команды с РПЛ

20 Ноября 2020, 16:34,

Global Look Press

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков допустил возможность снятия команды с чемпионата России, отвечая на вопросы «Спорт-Экспресса». Худяков сказал, что руководство области не выходит на связь с клубом.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые трудности. Футболисты объявили о своём намерении бойкотировать матч против «Спартака», который состоится пятого декабря. Игроки настроены решительно, ведь им давно не платят деньги за работу.

После четырнадцати сыгранных туров чемпионата России «Тамбов» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице. Команда набрала двенадцать зачётных баллов.

В субботу, двадцать первого ноября, «Тамбов» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Краснодара».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Павел Худяков
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