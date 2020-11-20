Архив с перепиской Бузовой и Тарасова можно купить на Авито за 70 тысяч рублей

Выброшенный Дмитрием Тарасовым фотоархив Ольги Бузовой с их перепиской оказался спасён. Теперь этот архив, включающий в себя около сотни различных фотографий звезды телевидения, можно приобрести. На Авито его оценивают в семьдесят тысяч рублей.

Среди фотографий можно найти переписку между Бузовой и Тарасовым, ныне выступающим в казанском «Рубине». Звёздная пара рассталась несколько лет назад. В этой переписке Ольга и Дмитрий то и дело признаются друг другу в своих чувствах.

Ознакомить с объявлением на Авито и посмотреть некоторые фотографии с перепиской можно по ссылке.