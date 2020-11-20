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Архив с перепиской Бузовой и Тарасова можно купить на Авито за 70 тысяч рублей

20 Ноября 2020, 14:31,

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Выброшенный Дмитрием Тарасовым фотоархив Ольги Бузовой с их перепиской оказался спасён. Теперь этот архив, включающий в себя около сотни различных фотографий звезды телевидения, можно приобрести. На Авито его оценивают в семьдесят тысяч рублей.

Среди фотографий можно найти переписку между Бузовой и Тарасовым, ныне выступающим в казанском «Рубине». Звёздная пара рассталась несколько лет назад. В этой переписке Ольга и Дмитрий то и дело признаются друг другу в своих чувствах.

Ознакомить с объявлением на Авито и посмотреть некоторые фотографии с перепиской можно по ссылке.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова
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Комментарии (3)
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1
CELTIC FROST
20 Ноября 2020, 15:49

Просто бесценные архивные данные! )) В том смысле, что цена им - ноль. Но что-то подсказывает мне, что идиоты-покупатели-таки найдутся... Бузова даже на такой фигне пытается зарабатывать. Да ужж.

1
Дарт Уилфред
20 Ноября 2020, 15:02

покажите мне идиота, который это купит

0
HG2017
20 Ноября 2020, 16:07

Думаешь никто не смотрит порно по платной подписке?

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