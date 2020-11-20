«Зенит» готов платить Халку вдвое больше, чем «Порту»

Форвард Халк может вернуться в Европу уже зимой, его контракт с китайским «Шанхай СИПГ» истекает в конце календарного года. За подписание бразильца, если верить СМИ, борются два его бывших клуба – «Зенит» и «Порту». При этом, как сообщает на своих страницах A Bola, питерцы готовы платить Халку вдвое больше - в районе 3 миллионов евро в год. Однако деньги могут и не стать ключевым фактором в выборе бразильского форварда. В любом случае он будет зарабатывать в разы меньше, чем в Китае.

В «Порту» (169 матчей, 77 голов, 61 голевой пас) и «Зените» (148 матчей, 76 голов, 60 голевых пасов) Халк провёл по четыре года своей карьеры.