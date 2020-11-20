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Джикия: «Откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?»

20 Ноября 2020, 14:13,

Global Look Press

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подшутил над своим партнёром по команде Андреем Ещенко. Джикия дал комментарий по поводу слов Ещенко о том, что он своими указаниями воспитывает из Айртона топового защитника.

«У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?» - приводятся слова Джикии на официальном сайте «красно-белых».

 В субботу, двадцать первого ноября, «Спартак», занимающий третье место в таблице Премьер-лиги, сыграет против ближайшего своего преследователя в лице «Динамо». Стартовый свисток команды услышат в 19:00 по московскому времени.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия, Андрей Ещенко
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