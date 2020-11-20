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Экс-тренер «Спартака» Ярцев госпитализирован с подозрением на коронавирус

20 Ноября 2020, 11:35,

Евро-Футбол.Ру

Экс-тренер московского «Спартака» и национальной сборной России Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что в настоящий момент Ярцев занимает пост вице-президента «Тамбова», выступающего в элитном дивизионе чемпионата России. Кроме сборной и «красно-белых», он возглавлял «Ротор», столичные «Динамо» и «Торпедо».

После 14 сыгранных туров чемпионата России тамбовский коллектив набрал 12 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде против «Краснодара». Встреча состоится в субботу, 21-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Георгий Ярцев
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