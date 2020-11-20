Кокорин: «Поехал бы в «Рому» за миллион евро в год»

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин ответил на вопрос о своем несостоявшемся переходе в «Рому».

«Они предлагали мне прилететь в Рим, но я не смог из-за коронавируса. Если бы предложили один миллион евро в Италии? Если бы «Рома», я бы поехал», - рассказал нападающий на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

Кокорин перешел в московский «Спартак» в начале августа текущего года. 29-летний форвард подписал долгосрочный контракт со столичным клубом по схеме «3+1».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Александр провел шесть поединков, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.