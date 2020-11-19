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​«Зенит» - самый популярный клуб России в социальных сетях

19 Ноября 2020, 16:58,

Global Look Press

«Зенит» является наиболее популярным клубом России в социальных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба со ссылкой на анализ, проведённый компанией IQUII Sport.

Если брать Twitter, Instagram, Facebook и YouTube, то «Зенит» имеет приблизительно три миллиона подписчиков. Это лучший результат для футбольных клубов России.  

На втором месте располагается московский «Спартак», у которого насчитывается 2,1 миллиона подписчиков. Тройку замыкает ЦСКА, который может похвастаться 1,7 миллиона подписчиков. Четвёртое место у «Локомотива» (757,4 тысячи), пятым идёт «Краснодар» (636,4 тысячи).

Добавим, что «Зенит» в двух последних сезонах завоёвывал титул чемпиона России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар
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Комментарии (1)
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0
ингерман
19 Ноября 2020, 18:08

ай никто в этом и не сомневаеца.. )))

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