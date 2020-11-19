​«Зенит» - самый популярный клуб России в социальных сетях

«Зенит» является наиболее популярным клубом России в социальных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба со ссылкой на анализ, проведённый компанией IQUII Sport.

Если брать Twitter, Instagram, Facebook и YouTube, то «Зенит» имеет приблизительно три миллиона подписчиков. Это лучший результат для футбольных клубов России.

На втором месте располагается московский «Спартак», у которого насчитывается 2,1 миллиона подписчиков. Тройку замыкает ЦСКА, который может похвастаться 1,7 миллиона подписчиков. Четвёртое место у «Локомотива» (757,4 тысячи), пятым идёт «Краснодар» (636,4 тысячи).

Добавим, что «Зенит» в двух последних сезонах завоёвывал титул чемпиона России.