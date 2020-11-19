​У Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию по поводу травм футболистов по итогам матча против Сербии.

У защитника ЦСКА Игоря Дивеева имеется подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Футболист должен пройти обследование в расположении клуба.

Другой защитник Георгий Джикия, как уже рассказывал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, почувствовал дискомфорт в мышце бедра.

Что касается нападающего Александра Соболева, то перед выходом на разминку он почувствовал дискомфорт по причине блокады коленного сустава. Форвард не вышел на футбольное поле в Белграде.