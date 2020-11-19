Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​У Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение

19 Ноября 2020, 15:40,

Евро-Футбол.Ру

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию по поводу травм футболистов по итогам матча против Сербии.

У защитника ЦСКА Игоря Дивеева имеется подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Футболист должен пройти обследование в расположении клуба.

Другой защитник Георгий Джикия, как уже рассказывал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, почувствовал дискомфорт в мышце бедра.

Что касается нападающего Александра Соболева, то перед выходом на разминку он почувствовал дискомфорт по причине блокады коленного сустава. Форвард не вышел на футбольное поле в Белграде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Сборная России, Георгий Джикия, Александр Соболев, Игорь Дивеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён