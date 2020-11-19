​У Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение

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19 Ноября 2020, 15:40,
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Пресс-служба сборной России опубликовала информацию по поводу травм футболистов по итогам матча против Сербии.
У защитника ЦСКА Игоря Дивеева имеется подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Футболист должен пройти обследование в расположении клуба.
Другой защитник Георгий Джикия, как уже рассказывал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, почувствовал дискомфорт в мышце бедра.
Что касается нападающего Александра Соболева, то перед выходом на разминку он почувствовал дискомфорт по причине блокады коленного сустава. Форвард не вышел на футбольное поле в Белграде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Сборная России, Георгий Джикия, Александр Соболев, Игорь Дивеев