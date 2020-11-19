Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
4

Тедеско подарил мальчику протез стоимостью 490 тысяч рублей

19 Ноября 2020, 13:19,

Global Look Press

Немецкий специалист Доменико Тедеско, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», подарил протез 16-летнему Никите Патрею.

Диагноз Никиты - культя предплечья левой руки. Ему требовался бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.

«Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от мечты. Я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно», - заявил тренер на видео в рамках проекта «Спартак» - детям».

После 14 сыгранных туров российской Премьер-лиги «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Доменико Тедеско проведут против «Динамо» в субботу, 21-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
19 Ноября 2020, 14:28

ай.. красавчик!

0
Zenituwka
19 Ноября 2020, 13:23

Браво Доменико. Очень большой поступок совершил. Уважаю!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного