Тедеско подарил мальчику протез стоимостью 490 тысяч рублей

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19 Ноября 2020, 13:19,
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Немецкий специалист Доменико Тедеско, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», подарил протез 16-летнему Никите Патрею.
Диагноз Никиты - культя предплечья левой руки. Ему требовался бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.
«Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от мечты. Я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно», - заявил тренер на видео в рамках проекта «Спартак» - детям».
После 14 сыгранных туров российской Премьер-лиги «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Доменико Тедеско проведут против «Динамо» в субботу, 21-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
На шестнадцатилетие Доменико Тедеско подарил Никите Патрею заветный протез!— Фонд «СПАРТАК – ДЕТЯМ» (@spartakforkids) November 19, 2020
«Я хочу помочь подопечному Фонда «СПАРТАК – ДЕТЯМ» Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты не предал свою мечту, пусть она сбудется!»#СпартакДетям #ВместеПобедим pic.twitter.com/Iqc1bFxlAp
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Доменико Тедеско
ай.. красавчик!
Браво Доменико. Очень большой поступок совершил. Уважаю!