Тедеско подарил мальчику протез стоимостью 490 тысяч рублей

Немецкий специалист Доменико Тедеско, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», подарил протез 16-летнему Никите Патрею.

Диагноз Никиты - культя предплечья левой руки. Ему требовался бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.

«Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от мечты. Я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно», - заявил тренер на видео в рамках проекта «Спартак» - детям».

После 14 сыгранных туров российской Премьер-лиги «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Доменико Тедеско проведут против «Динамо» в субботу, 21-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.