Гендиректор «Краснодара» Хашиг оштрафован за слова о судействе

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг оштрафован по решению комитета по этике РФС. После недавнего поражения «быков» в чемпионате России от «Спартака» с результатом 1:3 Хашиг позволил себе резкую критику в адрес судейства.

Штраф Владимира Хашига составил сто тысяч рублей.

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС после игры в Краснодаре признала, что рефери Владислав Безбородов допустил две ключевые ошибки, в частности не зафиксировал фол со стороны Эсекеля Понсе перед первым голом «Спартака».