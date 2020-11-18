Гендиректор «Краснодара» Хашиг оштрафован за слова о судействе

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18 Ноября 2020, 17:21,
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг оштрафован по решению комитета по этике РФС. После недавнего поражения «быков» в чемпионате России от «Спартака» с результатом 1:3 Хашиг позволил себе резкую критику в адрес судейства.
Штраф Владимира Хашига составил сто тысяч рублей.
Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС после игры в Краснодаре признала, что рефери Владислав Безбородов допустил две ключевые ошибки, в частности не зафиксировал фол со стороны Эсекеля Понсе перед первым голом «Спартака».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Владимир Хашиг