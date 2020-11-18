Червиченко озвучил требования Сычёву и установил срок, дальше может быть суд

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко озвучил три требования к Дмитрию Сычёву. Бывший игрок в подкасте говорил о том, что за отказ продлить контракт Червиченко угрожал ему ударами битой. Позже из подкаста это удалили, но Червиченко этого недостаточно. Он подаст в суд, если Сычёв до конца ноября не выполнит три требования, о чём рассказал Сергею Егорову для его YouTube-канала «Футбольный Биги».

Первое требование – принести публичные извинения в ближайшем выпуске подкаста, второе – признать, что высказывания не соответствуют действительности, третье – выплатить 100 тысяч рублей морального ущерба (деньги пойдут на благотворительность).

Дмитрий Сычёв защищал цвета «Спартака» в 2002 году. Нападающий провёл за «красно-белых» девятнадцать матчей, в которых записал на свой счёт десять голов и четыре результативных паса на партнёров. После этого Сычев перебрался в стан французского «Марселя».

Добавим, что в России Дмитрий Сычёв известен главным образом по выступлениям за «Локомотив». За москвичей нападающий провёл в своей карьере 267 матчей (92 гола, 37 голевых передач).