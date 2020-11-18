Британское СМИ: Крал может перейти в клуб АПЛ за 33 миллиона евро

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18 Ноября 2020, 15:20,
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Издание Mirror сильно удивило российских футбольных фанатов и журналистов, опубликовав информацию по поводу полузащитника «Спартака» Алекса Крала. По данным источника, несколько скаутов из клубов Премьер-лиги Англии следят за чешским футболистом. При этом сумма возможного трансфера, по данным издания, оценивается в 30 миллионов фунтов (33,55 млн евро).
Стоит сказать, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Крала только в 8 миллионов евро. В сезоне 2020/2021 чех провёл за «Спартак» пятнадцать матчей и записал на свой счёт два результативных паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Алекс Крал