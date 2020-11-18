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​Червиченко: «Для Федуна 500 долларов за бутылку вина – это дорого, а 20 миллионов за Тиля – ерунда»

18 Ноября 2020, 15:10,

YouTube

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу владельца клуба Леонида Федуна.

«Посмотрите на эти покупки [футболистов], которые он делает, и вы поймёте, что 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда – не такая трагедия. Хотя на бутылку вина он [Федун] будет долго смотреть. Вот 500 долларов за бутылку – это для него дорого, а за Тиля 20 миллионов – фигня», - сказал Червиченко на YouTube-канале «Глеб Чернявский и «Спартак».

После четырнадцати туров чемпионата России «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на два очка от «Зенита» и на три очка от ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Андрей Червиченко
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