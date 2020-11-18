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«Локомотив» - лучший клуб из России по числу воспитанников, выступающих в Европе

18 Ноября 2020, 12:27,

Евро-Футбол.Ру

Московский «Локомотив» является лучшим российским клубом по количеству воспитанников, выступающих в европейских лигах. Об этом стало известно в ходе исследования CIES Football Observatory.

При подсчете учитывались футболисты, которые выступают в элитных дивизионах чемпионатов. При этом ассоциации стран, где они играют, должны быть членами УЕФА.

В высших европейских дивизионах выступают 39 игроков из академии «Локомотива». «Железнодорожники» заняли в рейтинге 25-е место. 33-ю позицию занял «Спартак» (34 воспитанника), а «Зенит» стал 47-м - 30 игроков.

Лидером по этому показателю является белградский «Партизан» - 85 воспитанников. Вторым стал «Аякс» (77), а топ-3 замкнуло загребское «Динамо» (71).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва
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