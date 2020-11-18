Геркус: «У футболистов огромные зарплаты, они не понимают, как с этим жить»

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18 Ноября 2020, 11:14,
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Экс-гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о высоких зарплатах в российском футболе.
«В чeм проблема нашего футбола? У игроков огромные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить. У нас открытый рынок, не будешь платить, футболисты уйдут куда-нибудь», - рассказал Геркус на канале «Рашен Football» в Youtube.
Напомним, что функционер покинул пост генерального директора «железнодорожников» в конце декабря 2018-го года.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 21 очко и занимает восьмое место после 14 проведенных туров. Следующий поединок подопечные Марко Николича проведут против тульского «Арсенала» 21-го ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Илья Геркус