Геркус: «У футболистов огромные зарплаты, они не понимают, как с этим жить»

Экс-гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о высоких зарплатах в российском футболе.

«В чeм проблема нашего футбола? У игроков огромные зарплаты. Люди не понимают, как с этим жить. У нас открытый рынок, не будешь платить, футболисты уйдут куда-нибудь», - рассказал Геркус на канале «Рашен Football» в Youtube.

Напомним, что функционер покинул пост генерального директора «железнодорожников» в конце декабря 2018-го года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 21 очко и занимает восьмое место после 14 проведенных туров. Следующий поединок подопечные Марко Николича проведут против тульского «Арсенала» 21-го ноября.