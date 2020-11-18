Сёмин: «Дзюба решил отвлечь внимание от выборов президента США»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на скандал вокруг нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Надо всё в шутку перевести. Люди смотрели ТВ и думали, кто победит - Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, все начали писать о нём. Наверное, он решил отвлечь внимание», - поведал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба был исключен из заявки сборной России на ноябрьские поединки в Лиге наций из-за публикации в сети интимного видео с его участием.

Сегодня, 18-го ноября, национальная команда проведет поединок против Сербии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

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