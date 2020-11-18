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Геркус: «Локомотив» без РЖД может нырнуть в первый дивизион»

18 Ноября 2020, 10:58,

ФК "Локомoтив"

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о важности спонсоров для «железнодорожников».

«Сможет ли «Локомотив» выжить без финансовой поддержки спонсоров? Без РЖД, скорее всего, команда нырнет в первый дивизион.

Смогут выжить только два клуба в таких условиях. Это «Зенит» и «Спартак». Два неубиваемых бренда» - рассказал Геркус на канале «Рашен Football» в Youtube.

После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 21 очко и занимает восьмое место в таблице. Следующий матч команда Марко Николича проведет против тульского «Арсенала» 21-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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