Геркус: «Локомотив» без РЖД может нырнуть в первый дивизион»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о важности спонсоров для «железнодорожников».

«Сможет ли «Локомотив» выжить без финансовой поддержки спонсоров? Без РЖД, скорее всего, команда нырнет в первый дивизион.

Смогут выжить только два клуба в таких условиях. Это «Зенит» и «Спартак». Два неубиваемых бренда» - рассказал Геркус на канале «Рашен Football» в Youtube.

После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 21 очко и занимает восьмое место в таблице. Следующий матч команда Марко Николича проведет против тульского «Арсенала» 21-го ноября.