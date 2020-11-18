ФИФА задумалась над упрощением системы VAR

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18 Ноября 2020, 10:39,
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Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась над возможным упрощением системы VAR, об этом рапортует пресс-служба организации.
На заседании рабочей группы ФИФА по передовому опыту в области инноваций рассматривался этот вопрос. Упрощенная концепция VAR являет собой создание более доступных систем видеоповторов, позволяющих использовать систему на всех уровнях игры. Рабочая группа назвала факторы переменных затрат, поведала о потенциальном снижении минимальных требований для такой установки.
Кроме того, во время заседания обсудили внедрение полуавтоматической технологии офсайда, чтобы сделать процесс рассмотрения этих моментов максимально эффективным.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ФИФА, VAR