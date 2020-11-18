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Рибалта может сменить «Зенит» на итальянский клуб

18 Ноября 2020, 08:30,

Global Look Press

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. 40-летний специалист может занять аналогичную должность в «Роме», об этом информирует в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Римский клуб ведет поиск достойного кандидата на вакантную должность спортивного директора после расставания с Джанлукой Петракки в июне текущего года.

Напомним, что Рибалта занимает пост спортивного директора «сине-бело-голубых» с лета 2018-го года. Хавьер начал карьеру в «Торино», где работал скаутом. После этого он отметился работой в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Рома, Хавьер Рибалта
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