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Иванов обслужит матч «Спартак» - «Динамо», 4 года назад он работал на скандальном матче с участием «красно-белых»

17 Ноября 2020, 20:53,

Динамо Москва

РФС объявил о назначении арбитров на матчи пятнадцатого тура российской Премьер-лиги.

Главным арбитром встречи на матче между «Спартаком» и «Динамо» будет Сергей Иванов, а его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.

Напомним, что Иванов обслуживал скандальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) в 2016 году, тогда он назначил два пенальти в ворота московского клуба, а полузащитник Ивелин Попов и вовсе объявил Иванова в предвзятом судействе.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Сергей Иванов
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