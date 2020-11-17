Иванов обслужит матч «Спартак» - «Динамо», 4 года назад он работал на скандальном матче с участием «красно-белых»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи пятнадцатого тура российской Премьер-лиги.

Главным арбитром встречи на матче между «Спартаком» и «Динамо» будет Сергей Иванов, а его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.

Напомним, что Иванов обслуживал скандальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) в 2016 году, тогда он назначил два пенальти в ворота московского клуба, а полузащитник Ивелин Попов и вовсе объявил Иванова в предвзятом судействе.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.