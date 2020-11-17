Агент Дриусси: «Мы до сих пор не обсуждали новый контракт с «Зенитом»

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17 Ноября 2020, 20:44,
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Агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман ответил на вопрос о контракте своего клиента.
«Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с «Зенитом». Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет», - цитирует Дриусси sport24.
24-летний аргентинец перешёл в питерский клуб в июле 2017 года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро, подписав контракт с «Зенитом» до 30 июня 2021 года.
Нынешняя трансферная стоимость Дриусси по версии портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Себастьян сыграл десять матчей за клуб, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Себастьян Дриусси