Агент Дриусси: «Мы до сих пор не обсуждали новый контракт с «Зенитом»

Агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман ответил на вопрос о контракте своего клиента.

«Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с «Зенитом». Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет», - цитирует Дриусси sport24.

24-летний аргентинец перешёл в питерский клуб в июле 2017 года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро, подписав контракт с «Зенитом» до 30 июня 2021 года.

Нынешняя трансферная стоимость Дриусси по версии портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Себастьян сыграл десять матчей за клуб, забил один гол и отдал две голевые передачи.