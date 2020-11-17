Павлюченко: «Благодарен Карпину за то, что он меня выгнал из «Спартака»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил об уходе из московского «Спартака», а также рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

«Карпина уважаю. Благодарен за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Он пришел на должность директора и сказал: «У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», - заявил форвард в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, что Павлюченко защищал цвета московского «Спартака» с 2003-го по 2008-й год, после чего перебрался в лондонский «Тоттенхэм». В составе сборной России Роман провел 51 встречу, отметившись 21 забитым мячом.

В настоящий момент 38-летний нападающий играет в первенстве ПФЛ за команду «Знамя» (Ногинск).