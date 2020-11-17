Аджоев: «Наши клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство отличается»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением об уровне судейства в матчах российской Премьер-лиги.

«Обратите внимание на количество скандальных ситуаций с участием арбитров. Их немало, проблема есть. Наши клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство отличается. Игроки падают и ждут свистка, а его нет. Поэтому не считаю правильным замалчивать проблему», - приводит слова Аджоева издание Sport24.

Напомним, что со старта сезона из-за скандальных ситуаций, связанных с ошибками арбитров, получали отстранение от судейской работы Василий Казарцев, Алексей Еськов, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Евгений Турбин, Михаил Вилков.

По итогам 14 туров «Арсенал» занимает 12-ю строчку в таблице чемпионата России. На счету подопечных Дмитрия Парфёнова 13 набранных баллов.

Следующую встречу тульская команда проведет на выезде со столичным «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 21-го ноября.