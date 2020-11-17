Защитник «Динамо» Варела: «Роналду – не человек, какой-то безотказный механизм»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела лестно высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым ему довелось потренироваться в мадридском «Реале».

«Криштиану — не человек, хаха! Ну вот реально машина… Какой-то безотказный механизм. Он приходил на тренировку прямиком из тренажерного зала. А после нее снова шел туда», - сказал Варела.

Варела выступал за вторую команду «Реала» в сезоне-2014/15, когда мадридский клуб арендовал его у «Манчестер Юнайтед». За «Кастилью» уругваец сыграл тридцать три матча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что «Динамо» арендовало Варелу у «Копенгагена» с правом выкупа.