Варела рассказал, кто впечатлил его на первых тренировках «Динамо»

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16 Ноября 2020, 20:35,
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал, кто из футболистов московского клуба произвёл на него наибольшее впечатление на первых тренировках.
«Шиманьски и Нжи! У них есть очень много классных качеств. Поверьте, это сильные футболисты. Но в «Динамо» хватает отличных игроков, все в порядке», - цитирует Варелу sport24.
«Динамо» арендовало Варелу у «Копенгагена» до конца сезона, в соглашении предусмотрено право выкупа 27-летнего футболиста.
Варела пока не успел проявить себя в «Динамо», сыграв лишь семь минут в матче с московским «Локомотивом» (5:1).
Отметим, что в активе Гильермо пять матчей за сборную Уругвая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Гильермо Варела