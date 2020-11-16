Варела рассказал, кто впечатлил его на первых тренировках «Динамо»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал, кто из футболистов московского клуба произвёл на него наибольшее впечатление на первых тренировках.

«Шиманьски и Нжи! У них есть очень много классных качеств. Поверьте, это сильные футболисты. Но в «Динамо» хватает отличных игроков, все в порядке», - цитирует Варелу sport24.

«Динамо» арендовало Варелу у «Копенгагена» до конца сезона, в соглашении предусмотрено право выкупа 27-летнего футболиста.

Варела пока не успел проявить себя в «Динамо», сыграв лишь семь минут в матче с московским «Локомотивом» (5:1).

Отметим, что в активе Гильермо пять матчей за сборную Уругвая.