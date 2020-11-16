​Женский ЦСКА стал чемпионом России

За тур до конца чемпионата России по женскому футболу титул чемпиона обеспечил себе ЦСКА. У армейской женской команды тридцать три очка в активе, набранные посредством десяти побед и трёх ничьих в тринадцати матчах.

На второй позиции располагается «Локомотив», набравший двадцать девять зачётных баллов – восемь побед и пять ничьих. Сыграв вничью с клубом «Рязань-ВДВ» со счётом 2:2, «железнодорожницы» потеряли всякие шансы догнать конкурента.

Стоит отметить, что из-за влияния пандемии коронавируса женский чемпионат России проводится в два круга, а не в три.