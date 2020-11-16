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​Женский ЦСКА стал чемпионом России

16 Ноября 2020, 19:20,

Евро-Футбол.Ру

За тур до конца чемпионата России по женскому футболу титул чемпиона обеспечил себе ЦСКА. У армейской женской команды тридцать три очка в активе, набранные посредством десяти побед и трёх ничьих в тринадцати матчах.

На второй позиции располагается «Локомотив», набравший двадцать девять зачётных баллов – восемь побед и пять ничьих. Сыграв вничью с клубом «Рязань-ВДВ» со счётом 2:2, «железнодорожницы» потеряли всякие шансы догнать конкурента.

Стоит отметить, что из-за влияния пандемии коронавируса женский чемпионат России проводится в два круга, а не в три.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва (женщины)
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