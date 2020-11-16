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​Итоги первого месяца строительства стадиона Слуцкого

16 Ноября 2020, 17:48,

Global Look Press

Чуть более месяца назад Леонид Слуцкий объявил о начале строительстве стадиона в Волгограде для своей футбольной школы. Арена будет называться «Бомбонера», а процесс её строительства тренер «Рубина» пообещал освещать честно и открыто, что, собственно, и происходит.

На канале «СЛУга футбола» в YouTube появилось видео, на котором Леониду Слуцкому прямо со строительной площадки отчитываются о проделанной работе за этот месяц. Специалисты заверили Слуцкого, что наступающие холода никак не повлияют на ход строительных работ.

Стоит напомнить, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является партнёром проекта Леонида Слуцкого, поэтому следит за процессом строительства стадиона самым внимательным образом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Леонид Слуцкий
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