​Итоги первого месяца строительства стадиона Слуцкого

Чуть более месяца назад Леонид Слуцкий объявил о начале строительстве стадиона в Волгограде для своей футбольной школы. Арена будет называться «Бомбонера», а процесс её строительства тренер «Рубина» пообещал освещать честно и открыто, что, собственно, и происходит.

На канале «СЛУга футбола» в YouTube появилось видео, на котором Леониду Слуцкому прямо со строительной площадки отчитываются о проделанной работе за этот месяц. Специалисты заверили Слуцкого, что наступающие холода никак не повлияют на ход строительных работ.

Стоит напомнить, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является партнёром проекта Леонида Слуцкого, поэтому следит за процессом строительства стадиона самым внимательным образом.