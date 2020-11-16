​«Спартак» красиво подшутил над Дональдом Трампом

Дональд Трамп уверен, что он выиграл выборы президента США, несмотря на их результаты в пользу Джо Байдена.

«Я выиграл выборы!» - написал Трамп в Twitter.

Многие люди из мира футбола подшутили над этой публикацией Дональда Трампа. Так, например, экс-футболист сборной Англии Гари Линекер написал, что он выиграл чемпионат мира, хотя такого ранее не случалось.

Не остался в стороне и «Спартак».

«Мы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году!» - говорится в сообщении «Спартака» в англоязычном Twitter-аккаунте клуба.

Стоит сказать, что в 2017 году «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счётом 0:7.