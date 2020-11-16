​«Спартак» красиво подшутил над Дональдом Трампом

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16 Ноября 2020, 17:39,
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Дональд Трамп уверен, что он выиграл выборы президента США, несмотря на их результаты в пользу Джо Байдена.
«Я выиграл выборы!» - написал Трамп в Twitter.
Многие люди из мира футбола подшутили над этой публикацией Дональда Трампа. Так, например, экс-футболист сборной Англии Гари Линекер написал, что он выиграл чемпионат мира, хотя такого ранее не случалось.
Не остался в стороне и «Спартак».
«Мы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году!» - говорится в сообщении «Спартака» в англоязычном Twitter-аккаунте клуба.
Стоит сказать, что в 2017 году «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счётом 0:7.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Дональд Трамп
чем-то мне это напомнило страшный бунт румынских крестьян, которые укрылись от захватчиков под землей и тихонько им из-под земли шиш показывали.
следует отметить, шо захватчики об их существовании не знали.
а так то, по-моему, 0:7 это... ну не совсем тот счет, который нужно упоминать в виде какой бы то ни было шутки.