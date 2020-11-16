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​«Спартак» красиво подшутил над Дональдом Трампом

16 Ноября 2020, 17:39,

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Дональд Трамп уверен, что он выиграл выборы президента США, несмотря на их результаты в пользу Джо Байдена.

«Я выиграл выборы!» - написал Трамп в Twitter.

Многие люди из мира футбола подшутили над этой публикацией Дональда Трампа. Так, например, экс-футболист сборной Англии Гари Линекер написал, что он выиграл чемпионат мира, хотя такого ранее не случалось.

Не остался в стороне и «Спартак».

«Мы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году!» - говорится в сообщении «Спартака» в англоязычном Twitter-аккаунте клуба.

Стоит сказать, что в 2017 году «Спартак» проиграл «Ливерпулю» на выезде со счётом 0:7.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Дональд Трамп
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Комментарии (1)
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crocodile
16 Ноября 2020, 17:47

чем-то мне это напомнило страшный бунт румынских крестьян, которые укрылись от захватчиков под землей и тихонько им из-под земли шиш показывали.
следует отметить, шо захватчики об их существовании не знали.
а так то, по-моему, 0:7 это... ну не совсем тот счет, который нужно упоминать в виде какой бы то ни было шутки.

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