​РФС подтвердил заражения коронавирусом в юношеской сборной

Российский футбольный союз подтвердил информацию о случаях заражения коронавирусом в юношеской сборной России, состоящей из игроков 2005 года рождения.

В сообщении РФС сообщается, что коронавирусная инфекция была выявлена у восьмерых футболистов и пятерых членов тренерского штаба. Отмечается, что заражённые или не испытывают симптомов вовсе или испытывают минимальные клинические проявления инфекции.

В настоящий момент юношеская сборная России проводит сбор в Железноводске.

Ранее сообщалось, что матч юношеской сборной России против юношеской команды «Алании» был отменён.