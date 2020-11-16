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​РФС подтвердил заражения коронавирусом в юношеской сборной

16 Ноября 2020, 17:32,

Евро-Футбол.Ру

Российский футбольный союз подтвердил информацию о случаях заражения коронавирусом в юношеской сборной России, состоящей из игроков 2005 года рождения.

В сообщении РФС сообщается, что коронавирусная инфекция была выявлена у восьмерых футболистов и пятерых членов тренерского штаба. Отмечается, что заражённые или не испытывают симптомов вовсе или испытывают минимальные клинические проявления инфекции.

В настоящий момент юношеская сборная России проводит сбор в Железноводске.

Ранее сообщалось, что матч юношеской сборной России против юношеской команды «Алании» был отменён.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС, Юношеская Сборная России
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