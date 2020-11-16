​13 игроков юношеской сборной России заболели коронавирусом

13 футболистов юношеской сборной России, состоящей из игроков 2005 года рождения, заболели коронавирусом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

В настоящий момент юношеская сборная России проводит сбор в Железноводске, где ряд футболистов и сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Матч против юношеской команды «Алании», который должен был состояться в понедельник, был отменён.

Напомним, что ранее стало известно о сдаче сомнительного теста Матвеем Сафоновым в рядах главной сборной России.