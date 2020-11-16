Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​13 игроков юношеской сборной России заболели коронавирусом

16 Ноября 2020, 16:13,

Depositphotos

13 футболистов юношеской сборной России, состоящей из игроков 2005 года рождения, заболели коронавирусом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

В настоящий момент юношеская сборная России проводит сбор в Железноводске, где ряд футболистов и сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Матч против юношеской команды «Алании», который должен был состояться в понедельник, был отменён.

Напомним, что ранее стало известно о сдаче сомнительного теста Матвеем Сафоновым в рядах главной сборной России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Юношеская Сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха