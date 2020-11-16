​Ананидзе отреагировал на слова Хацкевича о завершении карьеры эмодзи со средним пальцем

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16 Ноября 2020, 14:45,
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Полузащитник Жано Ананидзе, судя по всему, не собирается вешать бутсы на гвоздь. Ранее об этом сообщил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич, ссылаясь на проблемы футболиста с коленом.
Напомним, летом Ананидзе стал игроком «Ротора», но очень скоро расторг контракт. Полузащитник не набрал форму, плюс колено продолжало его беспокоить.
На своей странице в Instagram Ананидзе опубликовал скриншот со словами Хацкевича. На нём полузащитник разместил несколько эмодзи со смехом, а также эмодзи со средним пальцем.
Добавим, что Жано Ананидзе является воспитанником «Спартака» и провёл за первую команду 146 матчей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ротор, Александр Хацкевич, Жано Ананидзе