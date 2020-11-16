​Ананидзе отреагировал на слова Хацкевича о завершении карьеры эмодзи со средним пальцем

Полузащитник Жано Ананидзе, судя по всему, не собирается вешать бутсы на гвоздь. Ранее об этом сообщил главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич, ссылаясь на проблемы футболиста с коленом.

Напомним, летом Ананидзе стал игроком «Ротора», но очень скоро расторг контракт. Полузащитник не набрал форму, плюс колено продолжало его беспокоить.

На своей странице в Instagram Ананидзе опубликовал скриншот со словами Хацкевича. На нём полузащитник разместил несколько эмодзи со смехом, а также эмодзи со средним пальцем.

Добавим, что Жано Ананидзе является воспитанником «Спартака» и провёл за первую команду 146 матчей.