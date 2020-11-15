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Максименко: «И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров»

15 Ноября 2020, 19:48,

Global Look Press

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал то, что партнёры выбрали его капитаном молодёжной сборной России.

«И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров. Возможно с возвращением в команду Облякова и Чалова она вернется к ним, но за то время я должен проявить себя», - цитирует Максименко пресс-служба РФС.

Напомним, что позавчера, 13 ноября, молодёжная сборная России в товарищеском матче уступила сборной Венгрии (0:2).

Максименко является и основным голкипером в «Спартаке», в нынешнем сезоне 22-летний россиянин сыграл пятнадцать матчей за «красно-белых» во всех турнирах и пропустил шестнадцать голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Максименко
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