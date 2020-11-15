Нецид – о выступлениях за ЦСКА: «Фантастическое время»

Нападающий Томаш Нецид поделился воспоминаниями о выступлениях за ЦСКА.

«Я был счастлив в команде, всё было хорошо. Я всегда вспоминаю те времена. Помню свои голы.

Любимый гол? Каждый гол, который я забивал, был для меня особенным. Так что я помню все, как и все свои игры. Фантастическое время. Особенно вспоминаются голы в Лиге чемпионов. Ещё голы «Спартаку» в дерби.

Хочу передать привет фанатам ЦСКА. Они невероятные! Это было просто невероятное время. Жаль, что я не сыграл на новом стадионе», - сказал Нецид в разговоре с пресс-службой ЦСКА.

Напомним, что Нецид выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год.