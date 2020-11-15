Защитник «Сочи» Терехов: «Хотим попасть в еврокубки»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о целях клуба на нынешний сезон.

«Все люди амбициозные. И «Сочи» не исключение. Все мы хотим попасть наверх, где разыгрываются еврокубковые места», - цитирует Терехова Sportbox.ru.

После четырнадцати туров сочинцы занимают пятое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать три очка, но отрыв от девятого места составляешь всего лишь два зачетных балла.

30-летний Терехов в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Сочи» в чемпионате России и отметился одним забитым голом.

Отметим, что права на защитника принадлежат «Оренбургу», он выступает за «Сочи» на правах аренды.