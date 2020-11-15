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Защитник «Сочи» Терехов: «Хотим попасть в еврокубки»

15 Ноября 2020, 18:25,

Global Look Press

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о целях клуба на нынешний сезон.

«Все люди амбициозные. И «Сочи» не исключение. Все мы хотим попасть наверх, где разыгрываются еврокубковые места», - цитирует Терехова Sportbox.ru.

После четырнадцати туров сочинцы занимают пятое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать три очка, но отрыв от девятого места составляешь всего лишь два зачетных балла.

30-летний Терехов в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Сочи» в чемпионате России и отметился одним забитым голом.

Отметим, что права на защитника принадлежат «Оренбургу», он выступает за «Сочи» на правах аренды.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сочи, Сергей Терехов
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