За фанатами в России будут следить. Объясняем, почему это хорошо

Новость о том, что в Российской Премьер-лиге будет действовать система Fan ID, была воспринята многими болельщиками в штыки. Но так ли это плохо на самом деле? Давайте разберемся.

Впервые система Fan ID была использована на Кубке конфедерации-2017 года, затем на чемпионате мира 2018 года. Тогда не было ровным счётом никого, кто бы возмущался против такой системы идентификации. Да, небольшая волокита, но все понимали, что у нас будет мировое первенство по футболу. Можно потерпеть. Так что же поменялось с 2018 года? Да ровным счётом ничего. Напротив, коронавирусный год научил нас жить в режиме постоянных ограничений. И Fan ID наименьшее из возможных бед.

Жители Москвы надолго запомнят весну 2020 года, когда даже из дома выйти нельзя было без специального QR-кода. Система электронных пропусков, хотите вы этого или нет, плотно вошла в нашу жизнь. Вы, конечно, может быть верным адептом цифрового сопротивления, но это очевидно ничего не изменит. По пути максимальной идентификации идёт весь мир, и единственный способ избежать этого – уйти в лес или не выходить из дома.

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Если вы забыли, то перед ЧМ-2018 обещали, что система Fan ID станет постоянной в отечественном футболе и после мундиаля. Но это ведь так по-русски пообещать и не сделать. Обещанного, как известно, три года ждут. Вот как раз к 2021 году паспорта болельщиков вновь вернутся, но уже в Премьер-лиге.

Удивительно, но чиновники даже пытаются пойти на какой-то компромисс с фанатами, обещая им целый ряд «плюшек». Начнем с того, паспорт болельщика больше не будет бумажным/пластиковым. Достаточно лишь пройти идентификацию на сайте Госуслуг и всё – вы авторизованы. Кроме того, первое время данная система будет добровольной. И те, кто на неё согласится, получит ряд бонусов от клубов, включая персональные входы на трибуны.

Дальше – больше. За Fan ID власти готовы болельщикам вернуть даже их любимый хмельной напиток на стадионы. И этому факту клубы радуются больше всего. Представьте, сколько денег теряют команды Премьер-лиги, когда болельщики приходят на стадионе уже «заряженные» на стороне. И вспомните какие были очереди за пивом в перерыве лет семь назад. Некоторые даже готовы были потерять минут двадцать матча, но получил свой заветный глоток.

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Вот, например, председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов так рад этому факту, что даже скрыть эмоций не может. Он рассказал «СЭ», что если пиво вернется на стадионы, они готовы хоть по два Fan ID каждому болельщику отдавать.

Собственно данная система вкупе с огромным количеством видеокамер должна обеспечить безопасность на стадионах даже с подпитыми болельщиками. Но нужно быть невероятно наивным, полагая, что без продажи пива на стадионах на трибунах не будет пьяных фанатов.

Один из депутатов Государственной думы отметил, что связи между пивом и Fan ID никакой нет, но вряд ли кто-то действительно ему поверит. Зато поверит, что система Fan ID инициирована силовыми ведомствами. Они же придумали её внедрение и 3 года назад. Контроль был, есть и, очевидно, будет. Но станет ли от этого хуже простым болельщикам? Сомневаемся.

То, что ультрас воспримут эту новость в штыки, никто не удивился. Но их аргументы о том, что на стадионы будут меньше ходить именно из-за Fan ID – полная ерунда. Если человек хочет попасть на стадион, один разок зарегистрироваться на «Госуслугах» - не супер-подвиг.

Так что всё это недовольство временно и неконструктивно. Fan ID вернется, осталось лишь немного подождать.

Максим МАЛЮКОВ