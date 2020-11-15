Клубам РПЛ на заметку: 12 лучших игроков, которые не имеют клубов

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15 Ноября 2020, 16:14,
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Футбольные клубы уже сейчас строят планы на зимнее трансферное окно. Однако некоторых футболистов можно прямо сейчас подписать и даже заявить, если они не имели клуба на момент закрытия летней трансферной кампании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на самых топовых свободных агентов.
Если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то среди свободных агентов самым дорогим на текущий момент является Ахмед Муса, которого эксперты оценивают в 6 миллионов евро. Нигерийский форвард оказался без клуба после ухода из «Аль-Насра» несколько недель назад, и теперь его активно сватают в ЦСКА. Муса может в третий раз примерить футболку московских армейцев и помочь команде Виктора Ганчаренко повысить эффективность около чужих ворот.Embed from Getty Images
Никак не найдёт новый клуб Марио Манджукич, известный главным образом по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус». Пару месяцев назад 34-летний хорват, казалось, максимально приблизился к московскому «Локомотиву», но не сложилось. Теперь поговаривают о заинтересованности «Сельты».
В статусе свободных агентов пребывают и другие форварды, которые некоторое время назад были на слуху. Среди них находится Даниэль Старридж. Травмы помешали форварду по-настоящему раскрыться, хотя потенциал у него был огромный. В противном случае игроку вряд ли бы посчастливилось поиграть в «Ливерпуле», «Челси» и «Манчестер Сити». Не до конца реализовал свой потенциал в Европе и Алешандре Пато, который уже успел поиграть в Китае и вернуться в Бразилию. Старриджу и Пато по 31 году, так что они далеки от закатов своих карьер.Embed from Getty Images
Продолжая рассказывать об игроках группы атаки без контракта, нельзя не упомянуть Фабио Борини, которому только 29 лет. В своей карьере итальянец выступал за многие клубы – «Сандерленд», «Милан», «Рому», «Челси» и другие. После полугодичного периода в итальянской «Вероне» Борини пару месяцев назад оказался безработным. В таком же положении находится Вильфрид Бони. Пять лет назад на ивуарийца сделал ставку «Манчестер Сити», но после отличного периода в «Суонси» Бони в гранде не заиграл.
Уже привычно в списке свободных агентов значится Марио Балотелли. Найти новый клуб 30-летнему итальянцу будет сложно. В «Брешии» в прошлом сезоне в очередной раз проявился сложный характер Балотелли – в определённый момент он просто перестал появляться на тренировках. Президент клуба Массимо Челлино жалеет о приглашении Балотелли. Кто рискнёт подписать проблемного, но безусловно талантливого форварда следующим?Embed from Getty Images
Не имеет клуба и полузащитник Джек Уилшер, карьера которого в последние годы идёт по нисходящей. Недавно Уилшер, которому в первый день января исполнится 29 лет, выразил желание попробовать себя в каком-то другом чемпионате. Пока что Джек выступал исключительно в Англии. Без клубной прописки оказался и 31-летний атакующий хавбек Синдзи Кагава, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию». А ведь в своё время за японца «красные дьяволы» платили 22 миллиона евро.
Если говорить о свободных от обязанностей перед клубами защитниках, то здесь можно выделить 31-летнего Дарила Янмаата, поигравшего в Англии за «Ньюкасл» и «Уотфорд». Без клубов находятся Антонио Валенсия и экс-зенитовец Эсекель Гарай, возраст которых составляет соответственно 35 и 34 года. Столь опытные защитники вполне могут прийтись к месту во многих клубах.
Как видим, без клубов в настоящий момент находится достаточно футболистов приличного уровня. Многие из них ещё не сказали своего последнего слова в футболе и наверняка трудоустроятся в обозримом будущем.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Марио Балотелли, Ахмед Муса, Марио Манджукич, Джек Уилшер, Даниэль Старридж, Алешандре Пато, Синдзи Кагава, Антонио Валенсия, Фабио Борини, Вилфрид Бони, Дарил Янмаат, Эсекель Гарай
Если бы выдавали всего себя на поле, как умеют, (а они умеют и могут), и без огромной з/п, может быть и реанимировали бы свою карьеру.
Пато... Такие надежды подавал... Хрустальный... А Балотелли... Сам себя просрал. Валенсия, Гарай, Кагава - вполне могли бы "попылить", да и Манджукич тоже. Старридж, Уилшер... Да все бы могли, если бы...
Ну, ладно Валенсия, Манджукич и Гарай, да даже Кагава - у всех них были хорошие (а у некоторых - очень хорошие карьеры). Уилшер и Старридж -хрустальные ребята, во -многом из-за травм не реализовавшие свой огромный потенциал. Бало - сам дурак. Но больше всего удручает неудавшийся футбольный путь Пато, который в свое время начинал как главная надежда и звезда Милана. Ан не срослось. // Многие не понимают, как это сложно - держать высокий уровень на протяжении многих лет. И клеймят как "неудачников" Роналду и Месси. Всем бы такие неудачи))
какой то похоронный список , в России они та нафига , своих полуфутболистов мало ??? из этой плеяды только Марио чего то стоит , ну и когда то был не плох Валенсия , да думаю он сейчас не в кондиции , а ушедший некогда Муса , нафига он ??? про Боло может мечтать только извращенец ,в РПЛ своих мало ??)))