Клубам РПЛ на заметку: 12 лучших игроков, которые не имеют клубов

Футбольные клубы уже сейчас строят планы на зимнее трансферное окно. Однако некоторых футболистов можно прямо сейчас подписать и даже заявить, если они не имели клуба на момент закрытия летней трансферной кампании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на самых топовых свободных агентов.

Если обратиться к авторитетному порталу transfermarkt, то среди свободных агентов самым дорогим на текущий момент является Ахмед Муса, которого эксперты оценивают в 6 миллионов евро. Нигерийский форвард оказался без клуба после ухода из «Аль-Насра» несколько недель назад, и теперь его активно сватают в ЦСКА. Муса может в третий раз примерить футболку московских армейцев и помочь команде Виктора Ганчаренко повысить эффективность около чужих ворот.

Никак не найдёт новый клуб Марио Манджукич, известный главным образом по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус». Пару месяцев назад 34-летний хорват, казалось, максимально приблизился к московскому «Локомотиву», но не сложилось. Теперь поговаривают о заинтересованности «Сельты».

В статусе свободных агентов пребывают и другие форварды, которые некоторое время назад были на слуху. Среди них находится Даниэль Старридж. Травмы помешали форварду по-настоящему раскрыться, хотя потенциал у него был огромный. В противном случае игроку вряд ли бы посчастливилось поиграть в «Ливерпуле», «Челси» и «Манчестер Сити». Не до конца реализовал свой потенциал в Европе и Алешандре Пато, который уже успел поиграть в Китае и вернуться в Бразилию. Старриджу и Пато по 31 году, так что они далеки от закатов своих карьер.

Продолжая рассказывать об игроках группы атаки без контракта, нельзя не упомянуть Фабио Борини, которому только 29 лет. В своей карьере итальянец выступал за многие клубы – «Сандерленд», «Милан», «Рому», «Челси» и другие. После полугодичного периода в итальянской «Вероне» Борини пару месяцев назад оказался безработным. В таком же положении находится Вильфрид Бони. Пять лет назад на ивуарийца сделал ставку «Манчестер Сити», но после отличного периода в «Суонси» Бони в гранде не заиграл.

Уже привычно в списке свободных агентов значится Марио Балотелли. Найти новый клуб 30-летнему итальянцу будет сложно. В «Брешии» в прошлом сезоне в очередной раз проявился сложный характер Балотелли – в определённый момент он просто перестал появляться на тренировках. Президент клуба Массимо Челлино жалеет о приглашении Балотелли. Кто рискнёт подписать проблемного, но безусловно талантливого форварда следующим?

Не имеет клуба и полузащитник Джек Уилшер, карьера которого в последние годы идёт по нисходящей. Недавно Уилшер, которому в первый день января исполнится 29 лет, выразил желание попробовать себя в каком-то другом чемпионате. Пока что Джек выступал исключительно в Англии. Без клубной прописки оказался и 31-летний атакующий хавбек Синдзи Кагава, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и дортмундскую «Боруссию». А ведь в своё время за японца «красные дьяволы» платили 22 миллиона евро.

Если говорить о свободных от обязанностей перед клубами защитниках, то здесь можно выделить 31-летнего Дарила Янмаата, поигравшего в Англии за «Ньюкасл» и «Уотфорд». Без клубов находятся Антонио Валенсия и экс-зенитовец Эсекель Гарай, возраст которых составляет соответственно 35 и 34 года. Столь опытные защитники вполне могут прийтись к месту во многих клубах.

Как видим, без клубов в настоящий момент находится достаточно футболистов приличного уровня. Многие из них ещё не сказали своего последнего слова в футболе и наверняка трудоустроятся в обозримом будущем.