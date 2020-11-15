​Карпин ответил болельщику по поводу «слива» игр «Ростовом»

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15 Ноября 2020, 13:39,
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин в воскресенье решил пошутить над системой ВАР, опубликовав видео на своей странице в Instagram. В подписи тренер «жёлто-синих» попросил фанатов высказать своё мнение по ситуации.
Один из болельщиков написал, что «Ростов» старается на максимуме только в матчах против «Спартака», а остальным командам из верхней части турнирной таблицы «сливает».
«Если вы так думаете, значит так и есть», - ответил на этот комментарий Карпин.
На текущий момент «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команда Валерия Карпина обыграла «Спартак» на выезде со счётом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
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