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​Карпин ответил болельщику по поводу «слива» игр «Ростовом»

15 Ноября 2020, 13:39,

ФК "Ростов"

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в воскресенье решил пошутить над системой ВАР, опубликовав видео на своей странице в Instagram. В подписи тренер «жёлто-синих» попросил фанатов высказать своё мнение по ситуации.

Один из болельщиков написал, что «Ростов» старается на максимуме только в матчах против «Спартака», а остальным командам из верхней части турнирной таблицы «сливает».

«Если вы так думаете, значит так и есть», - ответил на этот комментарий Карпин.

На текущий момент «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команда Валерия Карпина обыграла «Спартак» на выезде со счётом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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Bolela
15 Ноября 2020, 14:52

Согласен с болельщиком.

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