​Карпин ответил болельщику по поводу «слива» игр «Ростовом»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в воскресенье решил пошутить над системой ВАР, опубликовав видео на своей странице в Instagram. В подписи тренер «жёлто-синих» попросил фанатов высказать своё мнение по ситуации.

Один из болельщиков написал, что «Ростов» старается на максимуме только в матчах против «Спартака», а остальным командам из верхней части турнирной таблицы «сливает».

«Если вы так думаете, значит так и есть», - ответил на этот комментарий Карпин.

На текущий момент «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команда Валерия Карпина обыграла «Спартак» на выезде со счётом 1:0.