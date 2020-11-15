​Карпин показал своё падение на тренировке, подшутив над системой ВАР

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировки. На нём наставник ростовчан споткнулся и упал, причём случилось это в пределах штрафной площади.

«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберётся», - написал Карпин.

Таким образом Карпин подшутил над работой системы ВАР в российском футболе. Тренер «Ростова» ранее неоднократно высказывал претензии по качеству судейства и ВАР.

После четырнадцати туров чемпионата России «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего ЦСКА «жёлто-синие» отстают на восемь очков.