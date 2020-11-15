Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Карпин показал своё падение на тренировке, подшутив над системой ВАР

15 Ноября 2020, 13:29,

Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировки. На нём наставник ростовчан споткнулся и упал, причём случилось это в пределах штрафной площади.

«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберётся», - написал Карпин.

 

Таким образом Карпин подшутил над работой системы ВАР в российском футболе. Тренер «Ростова» ранее неоднократно высказывал претензии по качеству судейства и ВАР.

После четырнадцати туров чемпионата России «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующего ЦСКА «жёлто-синие» отстают на восемь очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем