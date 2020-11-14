У Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за видео, Роналду и Месси могут стать одноклубниками, а Муса вернётся в ЦСКА – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какую сумму у Артёма Дзюбы вымогали за скандальное видео, в каких клубах могут продолжить карьеру Лионель Месси и Криштиану Роналду, и кем может усилить атаку ЦСКА. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

У Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов

Всю неделю в кругах футбольных болельщиков и в СМИ (причём не только спортивных) обсуждали скандальное видео с участием Артёма Дзюбы. Сообщалось, что для форварда появление в сети шок-контента не стало неожиданностью. По слухам, у Дзюбы за этот компромат мошенница требовала пять миллионов евро. Капитан «Зенита» и сборной России отказался платить столь большую сумму ещё и без гарантий того, что через какой-то отрезок времени девушка снова не потребует деньги. Правоохранительные органы вроде бы уже вычислили шантажистку.

Неделя слухов о Роналду

За последнее время в прессе появилось множество слухов по поводу будущего Криштиану Роналду. Всё началось с информации о том, что туринский клуб задумался над продажей звёздного футболиста, поскольку в условиях пагубного влияния на экономику пандемии клубу проблематично оплачивать дорогой контракт игрока.

СМИ подхватили этот посыл, и пошли слухи о возможном возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед». Якобы «красные дьяволы» уже начали переговоры на этот счёт. Масла в пылающий информационный огонь подлил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, который допустил возможность подписания клубом Криштиану. Черту под волной слухов подвела информация из прессы об отказе «Манчестер Юнайтед» от возвращения Роналду и решении игрока остаться в «Ювентусе». Кстати, контракт португальца рассчитан до конца сезона 2021/2022.

Месси может перейти в «ПСЖ»

На неделе фигурантом трансферных слухов стал не только Криштиану Роналду, но и его футбольный спутник Лионель Месси. Появилась информация о том, что подписать Месси рассчитывает «ПСЖ». Якобы гранд Лиги 1 даже связался с отцом аргентинского футболиста и начал переговоры. Отец Лионеля назвал информацию ложной, но вряд ли бы он признался в наличии контактов, если таковые были. Подписать Месси следующим летом можно бесплатно, что не может не искушать такой клуб, как «ПСЖ». Как видим, парижан слухи связывают как с Месси, так и с Роналду. Дуэт аргентинца и португальца – сладкая мечта многих фанатов.

Между тем, СМИ продолжают говорить о возможном переходе Месси в «Манчестер Сити». При этом в контракте аргентинца с «горожанами» может быть прописан дальнейший трансфер в «Нью-Йорк Сити» из МЛС после нескольких лет выступлений в Англии.

Муса вернётся в ЦСКА

Находящийся без клуба Ахмед Муса может в третий раз в своей карьере стать футболистом московского ЦСКА. По данным СМИ, Виктор Ганчаренко решил обратиться к кандидатуре нигерийца по причине своего недовольства игрой Адольфо Гайча, подписанного летом. Агент Муса подтвердил факт контакта с «армейцами», но не стал раскрывать подробностей. Слухи говорят о том, что контракт Ахмеда с ЦСКА будет рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на один год.

Мартинес обиделся на «Интер»

Нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса слухи давно связывают с «Барселоной». При этом «Интер» не теряет надежд сохранить игрока в составе, подписав с ним новый контракт. По слухам, миланский клуб готов серьёзно увеличить аргентинскому форварду зарплату только в том случае, если в новой сделке не будет пункта о возможности выкупа за определённую сумму, либо же эта сумма будет достаточно высокой. Такая позиция «нерадзурри» якобы оскорбила Мартинеса, и он ещё сильнее навострил лыжи по направлению к «Камп Ноу».