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«Зенит» показал видео с тренировки команды

14 Ноября 2020, 20:20,

Global Look Press

«Зенит» порадовал своих поклонников видео с тренировки команды. Его пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала на клубном канале в YouTube.

На видео «Зенит» занимается в ограниченном составе – без футболистов, отправившихся в свои сборные. Также на занятии не было нападающего Артёма Дзюбы, которому был предоставлен отдых.

Футболисты во время тренировки играли в «квадрат», отрабатывали удары по воротам, а также выполняли другие упражнения с мячом.

Отметим, что после четырнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит
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