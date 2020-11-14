«Зенит» показал видео с тренировки команды

«Зенит» порадовал своих поклонников видео с тренировки команды. Его пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала на клубном канале в YouTube.

На видео «Зенит» занимается в ограниченном составе – без футболистов, отправившихся в свои сборные. Также на занятии не было нападающего Артёма Дзюбы, которому был предоставлен отдых.

Футболисты во время тренировки играли в «квадрат», отрабатывали удары по воротам, а также выполняли другие упражнения с мячом.

Отметим, что после четырнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России.