​Бауэр: «В России люди предвзято относятся к англоязычному миру, жить здесь непросто»

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался по поводу жизни в России.

«Русские - довольно закрытые люди. В Туле совершенно не говорят по-английски. У нас даже в клубе нет переводчика. Когда моя жена, которая родом из Танзании, пытается общаться с людьми на английском, они, как правило, не очень охотно вступают в диалог. Не знаю, почему так, возможно, речь идёт о холодной войне. В России люди предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто», - сказал Бауэр в интервью немецкому изданию Express.

В сезоне 2020/2021 Роберт Бауэр провёл за «Арсенал» четырнадцать матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.