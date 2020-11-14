​Бауэр: «В России люди предвзято относятся к англоязычному миру, жить здесь непросто»

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14 Ноября 2020, 19:14,
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Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался по поводу жизни в России.
«Русские - довольно закрытые люди. В Туле совершенно не говорят по-английски. У нас даже в клубе нет переводчика. Когда моя жена, которая родом из Танзании, пытается общаться с людьми на английском, они, как правило, не очень охотно вступают в диалог. Не знаю, почему так, возможно, речь идёт о холодной войне. В России люди предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто», - сказал Бауэр в интервью немецкому изданию Express.
В сезоне 2020/2021 Роберт Бауэр провёл за «Арсенал» четырнадцать матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Тула, роберт бауэр
Русские закрытые люди ??? Немец конечно тут загнул ))) я всегда с любовью вспоминаю свои поездки в Россию , и зная откуда я ну иногда иронизировали )) и кстати называли почему то немцем , ну наверное за прибалтийский акцент , в России тоже много диалектов и русский язык везде интересно звучит и по разному , для того что бы к тебе хорошо относились нужно знать язык и культуру тех людей к которым ты приехал , а знание английского языка может лишь спасти от полного непонимания , французы могут послать , если к ним обращаешся на английском , так и тулякам то с какого перепугу разговаривать с немцем , на английском , да еще и танзанка с ним )) я сам не люблю когда у меня дома англики очень возмущаются чего это с ними не разговаривают , я этого не делаю потому что не знаю языка , в пределах простейшего , а второе принципиально , ибо будучи не однократно в гостях в Британии ни разу никто не соизволил общатся со мной но доступном мне языке , и я даже в мыслях не имел такого понятия что англики замкнутые )))
А патаму чта англосаксы давным-давно хотят Путина свергнуть и захватить наши нефть и газ!)
А вот нечего ссать по подъездам и лифтам.
о мэри- мэри,как трудно жить в сссре!
о ужас! люди в туле говорят по- русски!!!
дикари,сэр!..
Да потому что к англосаксам особое отношение и не только у РФ ,а и у многих стран ,только те страны не могут высказать ,что думают и прогибаются под них ,может дело в суверенности тех государств .А вот русским по барабану ,что видят о том и говорят прямо в ЛОБ.)
Почитайте английские СМИ и узнайте почему. Холодная война может и ни к чему.