​Марадишвили опередил Васина и стал лучшим игроком ЦСКА в октябре

Константин Марадишвили был признан лучшим футболистом ЦСКА в октябре. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Марадишвили набрал 18% голосов в голосовании болельщиков и в упорной борьбе опередил Виктора Васина и Бактиёра Зайнутдинова, набравших по 17% голосов.

По ходу сезона 2020/2021 лучшими игроками ЦСКА по итогам месяца ранее становились Константин Кучаев и Бактиёр Зайнутдинов.

В октябре Константин Марадишвили принял участие в трёх матчах ЦСКА в чемпионате России. На счету футболиста один забитый гол – в поединке против «Урала».

После четырнадцати туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.