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​Марадишвили опередил Васина и стал лучшим игроком ЦСКА в октябре

14 Ноября 2020, 18:54,

Евро-Футбол.Ру

Константин Марадишвили был признан лучшим футболистом ЦСКА в октябре. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Марадишвили набрал 18% голосов в голосовании болельщиков и в упорной борьбе опередил Виктора Васина и Бактиёра Зайнутдинова, набравших по 17% голосов.

По ходу сезона 2020/2021 лучшими игроками ЦСКА по итогам месяца ранее становились Константин Кучаев и Бактиёр Зайнутдинов.

В октябре Константин Марадишвили принял участие в трёх матчах ЦСКА в чемпионате России. На счету футболиста один забитый гол – в поединке против «Урала».

После четырнадцати туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин, Константин Марадишвили
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