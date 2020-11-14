​Марадишвили опередил Васина и стал лучшим игроком ЦСКА в октябре

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14 Ноября 2020, 18:54,
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Константин Марадишвили был признан лучшим футболистом ЦСКА в октябре. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Марадишвили набрал 18% голосов в голосовании болельщиков и в упорной борьбе опередил Виктора Васина и Бактиёра Зайнутдинова, набравших по 17% голосов.
По ходу сезона 2020/2021 лучшими игроками ЦСКА по итогам месяца ранее становились Константин Кучаев и Бактиёр Зайнутдинов.
В октябре Константин Марадишвили принял участие в трёх матчах ЦСКА в чемпионате России. На счету футболиста один забитый гол – в поединке против «Урала».
После четырнадцати туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин, Константин Марадишвили