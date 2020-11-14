Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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В РПЛ введут систему Fan ID

14 Ноября 2020, 16:13,

Depositphotos

В российском чемпионате планируется введение системы Fan ID, об этом сообщил телеграм-канал Baza. Это произойдет в сезоне-2021/2022.

Согласно информации источника, система будет схожа с той, что функционировала во время проведения мундиаля 2018-го года в России. Отмечается, что самих паспортов выдавать не будут, система будет цифровой.

Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы. Чтобы смягчить недовольство поклонников футбола, власти могут вернуть пиво на стадионы.

Также ожидается, что черные списки болельщиков будут обнулены.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ
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