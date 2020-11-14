В РПЛ введут систему Fan ID

В российском чемпионате планируется введение системы Fan ID, об этом сообщил телеграм-канал Baza. Это произойдет в сезоне-2021/2022.

Согласно информации источника, система будет схожа с той, что функционировала во время проведения мундиаля 2018-го года в России. Отмечается, что самих паспортов выдавать не будут, система будет цифровой.

Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы. Чтобы смягчить недовольство поклонников футбола, власти могут вернуть пиво на стадионы.

Также ожидается, что черные списки болельщиков будут обнулены.